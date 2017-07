A fost stabilita cauza decesului in cazul tinerei de 27 de ani care s-a stins in timp ce se intorcea cu autocarul din Italia in Republica Moldova

"Cu regret, confirmam decesul. Rudele au fost informate si deja s-au deplasat la fata locului. Cauza decesului – atac de cord. Consulatul RM de la Iasi se va ocupa de procedurile legale in vederea repatrierii in patrie a corpului neinsufletit", a declarat pentru Pro TV, Vladimir Rusnac, purtator de cuvant al ministerului Afacerilor Externe si Integrarii Europene.

Tanara s-a pornit ieri acasa, insa nu a mai ajuns. In drum spre casa, intr-o localitate din Romania, in timp ce se afla in autocarul cu care urma sa ajunga din Italia in Republica Moldova s-a simtit brusc rau.

Potrivit unei femei, pasager in autocar, tanara ar fi inceput sa se simta rau, iar soferul autobuzului, plin cu moldoveni care se intorceau din Italia, a decis sa o duca la spitalul din Gura Humorului. Femeia mai spune ca in momentul in care a ajuns cu autocarul la spital, tanara a fost internata pentru ingrijiri medicale, iar mai bine de 3 ore, cei 40 de pasageri au asteptat-o sa se intoarca, insa nu a fost sa fie... medici i-au anuntat ca tanara s-a stins. Totodata, femeia ne-a povestit ca dupa ce au fost anuntati ca tanara de 27 de ani s-a stins, cativa dintre pasageri au fost audiati de catre politistii romani.

Dupa audieri, autocarul plin cu moldoveni a pornit din nou spre Chisinau.

Potrivit, autoritatilor romane, tanara detinea si cetatenie romana.

Contactat telefonic de echipa PRO TV, consulul Republicii Moldova in Romania, Ion Coser, ne-a spus ca corpul neinsufletit al moldovencei urmeaza sa fie adus in tara.

"Corpul neinsufletit a fost transportat la Institutul de medicina legala in vederea efectuarii necropsiei. Este vorba despre o femeie in varsta de 27 de ani, nascuta in Chisinau cu ultimul domiciliu in Soldanesti, are si cetatenie romana, figureaza cu un domiciliu pe Romania, in localitatea Rovinari, judetul Gorj. Din informatiile oferite de autoritatile romane, femeia ar figura casatorita pe teritoriul Romaniei. Suntem in proces a procedurilor de repatriere. Dupa efecturea procedurilor de necropsie, intocmirea actelor de deces. Din informatiile oferite de autoritatile romane nu poate fi vorba de o moarte violenta, cel mai probabil ar fi motive de sanatate."