Dupa aproape 6 ore, incendiul care a izbucnit in aceasta dimineata la stadionul republican a fost stins - VIDEO

Potrivit SPCSE, totul s-a intamplat in aceasta dimineata in jurul orei 4:30. La fata locului au fost indreptate 16 autospeciale pentru localizarea si lichidarea incendiului. Timp de 6 ore pompierii au continuat lupta cu flacarile, in jurul orei 10:30 incendiu a fost stins.

Potrivit pompierilor, au fost formate 4 sectoare de lupta. Deocamdata nu se cunoaste de la ce au pornit flacarile.

Totodata autoritatile spun ca focul a fost stins in jurul orei 10:30. In urma incendiului nimeni nu a avut de suferit.