A fost una dintre cele mai calduroase zile din acest an. 31 de grade la Bravicea, Calarasi. Tot atat aratau si termometrele stradale din capitala - VIDEO

A fost cald astazi in toata tara. Soarele a stralucit cu putere, ridicand mercurul in termometre si la 31 de grade. Fiecare s-a racorit cum poate.

"Nu am fost la bazin dar m-a gandesc sa trag o fuga dupa ameaza.”

“Nici nu ies din casa. Astazi am iesit la aer, dar aaa ne udam cu apa.”

"Inghetata merge pe asa timp, cu asta ne racorim”.

"Inghetata e toata scaparea si apa, dar apa cu greu o bem, pare insuportabil si abia a inceput vara”.

Inghetata, apa, dar si berea sunt la putere acum. Comerciantii insa nu se lauda cu vanzari mari.

"Cum se vinde apa?- Apa se vinde mai bine si rece si calda. - Dar inghetata? - Nu se prea vinde, preturile sunt mari."

Majoritatea soferilor surpinsi astazi in trafic erau cu geamurile deschise, deoarece nu toti au masini cu aer conditionat. Acesta lipseste si in troleibuze, unde era greu sa respiri.

"E foarte cald, aprindem conditionerul.”

"Inchidem geamurile, ne stropim cu apa.”

"Cum e in trolebuz?- Foarte cald.- Nu aveti conditioner?- Nici nu am avut si nici nu vom avea.”

Nu toata lumea a fost in cautarea unei oaze de racoare. Unii au profitat de vremea calda si au mers la plaja.

"Am venit putin la iaz sa inotam, sa ne odihnim sa ne zagaram, e zi frumoasa sa nu o pierdem degeaba.”

"-Cum va salvati de caldura? -Sarim in apa.”

"Cald, apa inca nu dovedit sa se murdareasca dar e mult buruian.”

"Am iesit la aer, copiii toata ziua la televizor poate acus ne scaldam.”

Meteorologii spun ca cel mai cald a fost astazi in satul Bravicea din Calarasi. Astfel de temperaturi am avut si in luna mai. In capitala au fost 29 de grade. Maine insa temperaturile vor scadea cu aproape 10 grade si va ploua. Pe alocuri destul de puternic. Vineri si sambata temperaturile vor creste din nou insa de duminica precipitatiile vor reveni si vor conteni abia marti.