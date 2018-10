A fost zi de curatenie generala la Cimitirul Eroilor romani din Chisinau. Mai multi oameni au adunat gunoaiele de acolo, pentru ca de ziua Armatei Romane locul sa fie in ordine - VIDEO

Echipati cu manusi si saci de gunoi, mai multi voluntari, majoritatea elevi de la liceele din capitala au strans gunoiul din cimitir.

"Facem curat pentru un mediu mai bun, ca cetatenii sa aiba un loc mai curat unde sa respire aer curat. Si sa primeasca placere de la mediul inconjurator."

"Este o fapta eroica care au facut-o acesti soldati si ne simtim obligati sa facem unele actiuni de voluntariat."

Si, cum tot cimitirul era plin de mizerie, tinerii au avut mult de munca. In cateva ore au adunat saci intregi cu gunoi.

"Acolo am gasit un colt al boschetarilor unde era mizerie. Haine de a lor lasate si paturi cu seringi."

"Sa curatim acest loc si sa nu-i dam uitarii. Vin diferiti oameni, gen boschetari si stationeaza aici si fac mizerie."

Voluntarii au pus mana si pe topor si au taiat copacii uscati de pe trotuar.

"Noi facem salubrizare, nu poate sa fie un loc in centrul Chisinaului plin cu boschetari. Aici e numai padure nepazita, necontrolata."

"Se apropie sarbatoarea armatei Romane, iar acest cimitir unde sunt ostasii romani inmormantati este in paragina."

"Facem curat in cimitirul din Chisinau al eroilor. Daca noi nu am face curat in fiecare an pursisimplu ar fi un dezastru, nici macar nu am putea intra."



Vlad BILETCHI, PRESEDINTE ODIP: "Obiectivul este sa strangem tot gunoiul din perimetrul acestui cimitir. In care sunt inhumati peste 1600 de soldati. Obiectivul final este sa reparam acest cimitir."

Boris VOLOSATII, DIRECTORUL LICEULUI TEORETIC "GHEORGHE ASACHI: "Pentru salubrizarea acestui teritoriu care este cimitirul eroilor care este memoria neamului nostru."

La cimitirul eroilor sunt ingropati soldati care au murit pe campul de lupta in cel de-al Doilea Razboi Mondial. In 2015 terenul a ajuns in proprietatea unei companii straine, astfel ca au fost facute mai multe demersuri din partea ONG-urilor, pentru a restabili statutul de monument istoric.