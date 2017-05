A fost zi libera pentru bugetari, asa ca multi au petrecut-o cu frigarui si voie buna. Nu si soldatii si salvatorii, care inca mai strang crengile din oras - VIDEO

Dupa viscolul de saptamana trecuta, soldatii si pompierii nu mai au odihna. Stransul crengilor din capital pare fara sfarsit. Nu a mai contat nici ca astazi e 1 mai.

Muncitorii spun ca mai au mult de lucru, practic in curtile blocurilor nu au intervenit deloc, acolo mormanele de crengi stau neclintite. In total ar fi fost transportate in jur de 3000 de camioane, dintre care aproape numai 1000 la stadionul Republican.

Oxana GORUN, REPORTER PRO TV: "Intr-o saptamana de cand sunt aduse, aici s-a format un mic munte de crengi, care se intinde pe o suprafata de cateva sute de metri. Astfel de gramezi mai sunt inca in 5 locuri din oras, fiecare sector avand propria locatie de depozitare a ramurilor rupte dupa ninsoare."

In urmatoarele zile muncitorii ar urma sa intervina si in curti. Potrivit primariei, viscolul de saptamana trecuta a pus la pamant peste 10000 de mii de copaci si crengi si a rupt peste 1000 de fire electrice.