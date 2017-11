O adolescenta de 14 ani din Straseni si-ar fi omorat prietena de aceeasi varsta, din cauza unor datorii. Cadavrul innamolit, gasit acum o luna, intr-o padure din sectorul Rascani e al fetei ucise. Ce le-a spus politistilor - VIDEO

O adolescenta de 14 ani din Straseni si-ar fi omorat prietena, si ea de 14 ani, din cauza unor datorii. Cadavrul, care a fost gasit in stare de putrefactie, acum mai bine de o luna, in apropierea unui lac din sectorul Rascani al capitalei, despre care initial autoritatile spuneau ca e al unei femei care are in jur de 35 de ani, e al adolescentei de 14 ani. Rezultatele necropsiei arata ca adolescenta s-a stins, dupa ce ar fi fost batuta si sugrumata. Autoritatile sustin ca in urma unor investigatii au retinut o adolescenta de 14 ani, prietena cu victima, iar aceasta si-ar fi recunoscut vina.