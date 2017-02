A furat 890 de lei, iar acum risca o amenda de 17.000 de lei: Femeia si-a dat seama ca ii lipseste cand a ajuns acasa - VIDEO

Potrivit victimei, din geanta i-a fost furat portmoneul cu bani in suma de 890 lei, acte personale si alte bunuri materiale.

La scurt timp, oamenii legii au retinut un suspect. Acesta s-a dovedit a fi un individ din capitala, in varsta de 37 ani, anterior judecat.

In urma perchezitiilor, politistii au depistat portmoneul, fiind ulterior returnat victimei, iar banuitul risca sa fie sanctionat cu amenda in marime de la 13 000 lei la 17 000 lei, munca neremunerata in folosul comunitatii de la 180 la 240 de ore sau inchisoare de pana la 2 ani.