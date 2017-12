A furat din mai multe locuinte, iar acum risca pana la 4 ani de puscarie. O adolescenta de 17 ani, retinuta de oamenii legii. Cum s-ar fi intamplat totul - FOTO

Potrivit politiei, adolescenta a fost implicata in cel putin doua furturi din locuinte, iar documentata penal a fost in cel putin zece cazuri similare. Adolescenta de 17 ani si-a recunoscut vina, iar in cadrul audierilor le-a spus oamenilor legii cu lux de amanunte metoda prin care intra in case.

Aceasta intra in apartamente pe timp de noapte, cand usa era nu era incuiata si geamul era semideschis, iar proprietarii dormeau sau nu era nimeni acasa. Prin aceasta metoda fata ar fi patruns intr-un apartament de pe strada Mihai Eminescu si intr-o casa de pe strada A. Bernardazzi, de unde ar fi luat un telefon mobil, acte de indetitate si un portmoneu cu bani. Aceasta ar fi furat in suma de 32.000 de lei.

Adolescenta este cercetata penal si risca pana la 27.000 de lei amenda sau pana la 4 ani de puscarie.