A furat doua dulapuri din scara unui bloc din capitala, le-a incarcat intr-un Mercedes si a plecat. Un barbat din Straseni risca acum puscarie - VIDEO

Barbatul de 32 de ani a alertat politia, iar oamenii legii l-au prins pe hot. Acesta conducea un Mercedes, in care se aflau cele doua dulapuri, in valoare de 6 mii de lei. Faptasul are 30 de ani, este din Straseni si risca acum amenda de pana la 13 mii de lei sau pana la 2 ani de puscarie.

Mobila a fost returnata proprietarului.