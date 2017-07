A furat doua genti, iar acum risca pana la 4 ani de puscarie. Un barbat de 35 de ani din capitala, retinut - VIDEO

Potrivit politiei, acesta a furat doua genti cu bunuri materiale. A patruns in automobilul de model Dacia Logan si a luat de acolo o geanta in care se aflau acte de identitate si alte lucruri in valoare de 2.000 de lei. A doua geanta a furat-o din oficiul unei firme de pe o strada din sectorul Rascani al capitalei. A intrat in birou a furat geanta unei angajate in care se aflau obiecte in valoare de 6.300 de lei.

Individul a fost retinut pe o strada din sectorul Rascani, iar asupra lui au fost gasite gentile furate.

Acesta si-ar fi recunoscut vina si risca amenda pana la 27.000 de lei, sau pana la 4 ani de puscarie.