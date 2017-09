A furat stampilele organizatiei! Seful AITA, retinut pentru 72 de ore intr-un dosar pentru abuz in serviciu

Potrivit Procurorului de Chisinau, seful AITA a fost retinut in aceasta dimineata si este cercetat intr-un dosar pornit pentru abuz in serviciu. Totodata, procurorii spun ca Bernavschi este suspectat ca ar fi sustras mai mute stampile din cadrul intreprinderii, dar si ca a comis mai multe ilegalitati in activitatea sa.

Anterior, Bernavschi a fost acuzat de catre membrii adunarii generale a AITA ca a fost ales ilegal in functia de sef al organizatiei.