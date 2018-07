A furat un telefon din magazin, iar acum risca inchisoare. Un barbat din capitala, retinut de oamenii legii

Din imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum individul intra in magazin, vede telefonul pe tejghea si, dupa ce se uita de mai multe ori in jur, il ia si se face nevazut. Potrivit politiei, barbatul retinut si-a recunoscut vina. Acum el risca amenda de pana la 13 mii de lei, munca neremunerata in folosul comunitatii s-au pana la 2 ani de inchisoare.