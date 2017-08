A gresit destinatarul si a trimis un mesaj in care spune ca modificarile s-au facut la solicitarea lui Plahotniuc? Un deputat democrat ar fi modificat Legea privind controlul tutunului la cererea liderului PD

Dupa ce acum doi ani Parlamentul a votat o lege riguroasa privind controlul tutunului in Republica Moldova, deputatii moldoveni au operat modificari suspecte, in ultima sedinta a Parlamentului. Documentul, impreuna cu alte legi, a suferit mai multe modificari. Deputatii le-au votat la pachet in lectura a doua, fara intrebari sau dezbateri. Astfel, solicitat de catre cei de la Sanatate INFO, un deputat democrat a trimis un mesaj in care spune ca modificarile la lege s-ar fi facut la cererea "VP". Ulterior, democratul Cornel Dudnic a revenit cu un mesaj in care spune ca Vlad Plahotniuc nu are nicio legatura si ca autorul amendamentelor este el insusi, noteaza e-sanatate.md.