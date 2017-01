A iesit acum doua luni din puscarie si "s-a pus din nou pe treaba". Hot de buzunare, prins de politisti dupa camera de supraveghere din statie - VIDEO

Potrivit tanarului in portomoneu avea 1.100 lei si actele personale, iar momentul cand i-a fost furat din buzunar nu l-ar fi observat.

Oamenii legii l-au gasit pe pungas dupa o camera de supraveghere din preajma statiei de troleibuz. Acesta a fost surprins la statia de troleibuz, numarand o suma de bani.

Recent, barbatul de 31 de ani, a fost eliberat din puscarie, unde si-a ispasit pedeapsa pentru fapte similare.

Totodata in cercetarilor s-a constatat complicitatea lui in alte doua cazuri de furt.

El este banuit ca ar fi furat un telefon mobil din buzunarul unei minore, in valoare de 5 000 lei, in timp ce mergea cu troleibuzul de pe ruta 24. Iar din geanta unei domnisoare de 24 ani, ar fi furat portmoneul cu 100 de lei, in timp ce mergea cu troleibuzul cu ruta 22.

Banuitul a fost retinut pe un termen de 72 de ore si risca o pedeapsa cu amenda in marime de la 6 000 lei la 10 000 lei, munca neremunerata in folosul comunitatii de la 180 la 240 de ore sau inchisoare de pana la 2 ani.