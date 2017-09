A iesit din casa acum o luna, iar de atunci nimeni nu mai stie nimic de ea. O femeie din Balti este cautata de familia sa

Potrivit politiei, dupa cateva zile de cand femeia ar fi plecat de acasa, familia acesteia a vazut ca nu se mai intoarce si a anuntat politia pentru a o ajuta sa o gaseasca.

Rudele femeii sustin ca aceasta a plecat de acasa pe 5 august, iar de atunci nimeni nu mai stie nimic de ea. Femeia are 42 de ani, e blonda si are ochii verzi, iar in momentul in care a disparut era imbracata intr-un maiou alb si blugi albastri.

Cei care cunosc informatii despre locul in care ar putea sa se afle femeia sunt rugati sa anunte autoritatile de la Balti.