A iesit din casa sa se joace cu prietenii si nu s-a mai intors acasa. Un baietel de 12 ani din Comrat este cautat de rude si apropiati - FOTO

Baietelul ar fi iesit din casa, in jurul orei 16:00, pentru a se plimba cu prietenii. Seara, acesta nu s-a mai intors acasa, iar familia acestuia a anuntat politia, scrie gagauz.md

Atunci cand a plecat de acasa, copilul era imbracat in pantaloni scurti de culoare albastra, in maiou si era incaltat in sandale.

Cei care l-au vazut sunt rugati sa sune la numarul (0298) 25795 sau (0298) 22980.