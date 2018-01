A iesit la raport. Fundatia “Din Suflet” patronata de sotia presedintelui s-a laudat cu actele de binefacere realizate anul trecut - VIDEO

Rita MANOLE, MEMBRA CONSILIUL DE ADMINISTRARE, FUNDATIA “DIN SUFLET”: “Sa ajutam peste 500 de gradinite din tara.// Ne punem ca sarcina sa construim inca 100 de terenuri sportive. Vom extinde asistenta pentru diferite de persoane.//Ne punem ca scop sa oferim 10 mii de ghiozdane scolare cu rechizite scolare copiilor din familiile vulnerabile. ”

Rita Manole nu a precizat insa de unde mai exact vor veni banii, dar le-a multumit misiunilor diplomatice si partenerilor pentru ajutor. Rita Manole s-a laudat ca anul trecut Fundatia Galinei Dodon a reusit sa ajute peste 75 de mii de oameni, a construit 10 complexe sportive si a contribuit la renovarea a 200 de gradinite.

Rita MANOLE, MEMBRA CONSILIUL DE ADMINISTRARE, FUNDATIA “DIN SUFLET”: “Reparatii curente, dotari, asamblari si alte actiuni. Anul trecut a fost initiata oferirea suportului pentru 200 de gardinite din tara, lucrarile de finisare a lucrarilor sunt finisate in majoritatea din ele.”

Potrivit celor de la Ministerul Educatiei in ultimiii trei ani 63 la suta din gradinite au fost renovate din banii oferiti de guvernul roman si in nici o institutie prescolara nu au ajuns bani din fundatia Galinei Dodon.

Ion MIŞEVCA, ŞEF SERVICIU INFORMARE ŞI COMUNICARE, MINISTERUL EDUCAȚIEI: “In ultmii trei ani alti parteneri de dezvoltare nu au contribuit la reabilitarea institutiilor prescolare. Nici fundatiile? Nici fundatiile.”

Daca am pune cele 915 de gradinite renovate de guvernul roman plus cele 200 care ar fi fost reparate anul trecut de fundatia Galinei Dodon, plus cele 500 care ar urma sa fie reabilitate in acest an tot de organizatia de caritate a sotiei presedintelui, atunci reiese ca in Moldova sunt mai multe gradinite de reparat decat exista in realitate.

Am incercat sa aflam lista gradinitelor si complexelor sportive renovate de fundatia “Din Suflet” insa reprezentantii acesteia au refuzat sa raspunda la intrebari, iar la telefon nu au fost de gasit.

Solicitat de Protv, purtatorul de cuvant al presedintelui Ion Ceban ne-a comunicat ca va reveni ulterior cu detalii si va comenta si informatiile oferite de Ministerul Educatiei.