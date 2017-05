A iesit sa-si plimbe copilul cu caruciorul, dar a luat, fara nici o jena, doua ghiveciuri cu flori din fata unui magazin. Femeia, surprinsa de camerele de supraveghere, a intors astazi bunurile furate - VIDEO

Din imagini se observa cum femeia, fiind ajutata de o prietena, care de asemenea isi plimba copilul cu caruciorul, ocheste ghiveciurile dupa care priveste prin parti, le ia si le pune intr-o punga neagra si pleaca de parca nimic nu s-ar fi intamplat.

Administratia magazinului, care a postat imaginile pe pagina sa de facebook a scris in comentarii ca incidentul a avut loc ieri in sectorul Buiucani, iar astazi florile au fost intoarse. Nu am reusit sa discutam cu politia pentru a vedea daca a fost inregistrat furtul.