A implinit 85 de ani si a mai lansat o carte. Spiridon Vangheli si-a sarbatorit ziua de nastere printre pici - VIDEO

Nici la 85 de ani, Spiridon Vangheli nu lasa condeiul din mana. “Craita” este titlul ultimei lucrari.

Spiridon VANGHELI, SCRIITOR: “17 variante am facut la cartea asta. Asa de tare am tremurat in fata fetitelor, ca sa fie Craita frumoasa in fata lor. Si cred ca mi-a reusit. Ea e prototipul sotiei mele, cu 75 de ani in urma fetita, timpurile acelea grele din ‘44.“

Veniti sa il felicite pe scriitor, copiii il priveau cu ochi mari, ca doar nu in fiecare zi ai ocazia sa-l vezi pe ”Tatal lui Guguta„

“Foarte emotionant, credeam de mult ca nu mai este. - Si de fapt este in viata. - Da, deoarece cred ca cartea asta e asa de veche de cand statea in biblioteca.”

Multi s-au pus in locul lui Guguta.

“Eu nu fac prea multe ispravii. -Esti mai cuminte ca Guguta? - Ei fi vreo exceptie.”

“Cred ca ar incapea sub caciula lui Guguta, o cutie cu bomboane, niste faramituri de paine si niste oua.”

“Sunt si eu jucausa, dar chiar mai serioasa in unele situatii. - Nu chiar ca Guguta? - Nu chiar.”

Spiridon VANGHELI, SCRIITOR: ¨Ar fi bine sa se intoarca in copilari si politicienii nostri. Acolo sunt rezerve de santate, voie buna. Masinile astea care trec pe strada parca se duc la o mare inmormantare. Oameni buni, trece viata. Trebuie sa mai radem.”

Spiridon Vangheli este coautorul „Abecedarului” si a scris celebra serie de carti pentru copii, cu Guguta in rolul principal.

Vasile ROMANCIUC, SCRIITOR: “Opera lui Vangheli care te invata sa vorbesti si cu ciocarlia si cu iarba, si cu floarea si cu pomul, dar mai cu seama cu omul.¨