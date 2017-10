A inceput batalia mesajelor electorale pentru referendumul anti-Chirtoaca. Socialistii au umplut strazile cu panouri, iar liberalii au realizat un spot - VIDEO

In ultimele zile, panourile socialistilor, care indeamna oamenii sa participe la plebiscit, au aparut aproape la fiecare colt de strada. Sunt atat de multe, incat in una dintre locatii, afisul PSRM are alaturi un anunt comercial, care sugereaza oamenilor sa ramana acasa – indemn similar celui promovat de liberali in campanie. Si peretii unor cladiri s-au colorat cu mesaje scrise cu rosu, iar gardurile s-au umplut de afise.

Natalia GHETU, REPORTER PRO TV: “Batalia electorala a ajuns in casutele postale. Socialistii, de exemplu, repartizeaza ziare, dar si pliante in care prezinta asa zis-ul bilant al activitatii lui Dorin Chirtoaca. Mai mult, acestia ii indeamna pe locuitorii capitalei sa salveze orasul prin referendum.”

Socialistii au lansat si cateva spoturi video. In unul dintre ele apare un copil, care in timp ce picteaza descrie cum si-ar dori sa arate capitala. Liberalii nu au panouri electorale, dar au lansat pe internet un spot in care explica ce s-ar putea face cu banii care vor fi cheltuiti pentru referendum. La sfarsitul spotului, PL ii indeamna pe oraseni sa boicoteze referendumul. Fara Dorin Chirtoaca in electorala, liberalii spun ca vor avea o campanie modesta.

Valeriu MUNTEANU, MEMBRU PL: “Ne vom axa direct pe dialogul direct cu locuitorii municipiului Chisinau. Vom avea un pic publictate in presa electronica.”

Potrivit Comisiei Electorale Centrale, in prima saptamana de campanie, liberalii au raportat cheltuieli zero, iar socialistii au indicat cifra de 377 de mii.

Veaceslav AGRIGOROAE, SECRETAR CEC: “In mare parte acesti bani au fost cheltuiti pentru publicitate la televiziune, radio. Nu au fost raportate careva incalcari.”

Pentru referendumul din 19 noiembrie, la Consiliul Electoral de Circumscriptie s-au inregistrat doar socialistii si liberalii. Primarului suspendat i-a fost respinsa cererea de a se inregistra in cursa, pe motiv ca nu a venit sa depuna personal dosarul, in conditiile in care acesta se afla in arest la domiciliu.

Pentru ca Dorin Chirtoaca sa fie demis din functie prin referendum, impotriva trebuie sa voteze 163.571 de persoane, adica tot atatia oameni cat l-au sustinut in scrutinul din 2015, plus un vot. Iar pentru ca plebiscitul sa fie validat, la sectii trebuie sa se prezinte 33 la suta din alegatorii din municipiu.