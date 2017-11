In primele doua saptamani de campanie pentru refendumul anti-Chirtoaca, socialistii au cheltuit peste 800 de mii de lei, iar liberalii de opt ori mai putin. Asta se arata in rapoartele prezentate de CEC - VIDEO

In primele doua saptamani de campanie liberalii au cheltuit in jur de 110 de mii de lei, iar socialistii au raporat - 820 de mii de lei. Potrivit rapoartelor prezentate la CEC, atat PSRM, cat si PL a platit cel mai mult pentru publicitate.

Ion CEBAN, CONSILIER PSRM: ”Ori decid ei care va fi sorta capitalei, ori va decide partidul democrat fie readucandul pe Chirtoaca santajabil sau prin interpusi.”

Ion PUSCASU, PURTATOR DE CUVANT PL: ”O sa mearga din usa in usa asta este toata campania electorala prin care indemnam cetatenii sa nu participe la referendum."

Reprezentantii partidului Democrat nu au fost de gasit pentru a comenta acuzatiile socialistilor. In campania electorala pentru referendumul din 19 noiembrie s-au inregistrat doar socialistii si liberalii. Primarului suspendat i-a fost respinsa cererea pentru ca nu a venit personal sa depuna dosarul, Chirtoaca fiind in arest la domiciliu. Ca edilul suspendat sa fie demis din functie, pentru asta la referendum ar trebui sa voteze 163.571 de persoane, adica tot atatia oameni cat l-au sustinut in scrutinul din 2015, plus un vot.