Toti la vaccin. In institutiile medicale a inceput campania de imunizare contra gripei. Primii sunt vaccinati angajatii, apoi copiii, varstnicii si cei care sufera de boli cronice - VIDEO

Din cele 200 de mii de doze de vaccin, 1400 au ajuns la Centrul Consultativ Diagnostic din sectorul Rascani. Acolo vaccinarea a inceput de dimineata. Mos Nicolae a fost printre primii doritori.

“Sunt dator sa o fac. Sunt la o varsta inaintata.”

Oamenii, care au facut coada la cabinetul medicului de familie spun ca se vaccineaza in fiecare an si niciodata nu au avut gripa.

“O sa vaccinez si copiii si sotul.”

“Merg in transportul public si vreau sa plec intr-un oras cu populatie densa si nu vreau sa risc.”

Primii au fost vaccinati lucratorii medicali, care se afla in categoria de risc.

Tatiana TOMSA, ASISTENT SUPERIOR: “Noi avem contact zilnic cu pacientii si ca sa nu luam virusul ne vaccinam.”

Svetlana TROSTINA, MEDIC DE FAMILIE: “Este efect. Noi nu ne imbolnavim. In zece ani nu am fost niciodata in concediu medical cu gripa.”

Vaccinurile antigripale sunt contraindicate gravidelor si copiilor sub sase luni. Organismul capata imunitate dupa 2 saptamani de la vaccinare. Specialistii mentioneaza ca vaccinul protejeaza doar de virusurile sezoniere A si B nu si de alte infectii respiratorii acute. Pana acum in municipiul Chisinau nu a fost inregistrat nici un caz de gripa.

Elena MAHU-COJUHARI, MEDIC DE FAMILIE: “Nu sunt contraindicatii sau indicatii, cum de exemplu la vaccina contra tuberculozei, nu se spala nu se atinge, adica nu sunt de genul asta. Ai pus-o si gata ai uitat.”

Este al treilea an consecutiv cand Moldova primeste loturi gratuite de vaccinuri antigripale. Anul trecut acestea au ajuns cu intarziere, preparatul fiind distribuit prin institutiile medicale, abia pe 15 decembrie.