A inceput campania “O casa fara pericole pentru copilul tau”. Filmulete despre accidentele pe care le pot suferi micutii in casa vor fi prezentate in scolile din tara - VIDEO

Din astfel de filmulete, parintii, profesorii si copiii vor invata cum sa previna accidentele. Specialistii spun ca, cel mai des, micutii se ranesc din cauza obiectelor periculoase lasate la intamplare.

Cele 3 mii de CD-uri care contin filmuletele au fost distribuite astazi in toate scolile din tara. A fost nevoie de o astfel de campanie, pentru ca statisticile sunt alarmante, afirma expertii.

Potrivit unui raport efectuat de Organizatia Mondiala a Sanatatii,din 35 de tari din regiune Moldova ocupa locul 3 la capitolul mortalitatea copiilor in urma accidentelor casnice.

Natalia DINU, COMUNICATOR PROIECT MOLDO-ELVETIAN REPEMOL: “Trei cm de apa sunt suficienti sa se inece in apa in momemntul in care nu este supravegheat si cade cu fata in apa. De fapt neconstientizarea riscului este primul pas pentru care se intampla anumite actiuni. Al doilea factor este necunoasterea masurilor de protectie.”

Campania de informare are loc an de an din 2008. Potrivit expertilor, in acel an 66 de copii au murit din cauza neatentiei parintilor. In 2016, cifra s-a redus pana la 50.