URMARESTE LIVE. Congresul Mondial al Familiei pe care Igor Dodon il gazduieste. Expertii Promo-LEX spun ca acest congres ar fi o incercare a presedintelui de a-si face PR politic, inainte de parlamentare - GALERIE FOTO

UPDATE 10:20 Igor DODON, PRESEDINTE: "Congresul familiei este declarat deschis. Stikmati participanti in numele RM si al cetatenilor sai imi face o deosebita placere sa deschid acest forul. Congresul este unul dintre cele mai reprezentative pentru apararea valorilor familiilor. In ultimii ani, Congresul Mondial s-a desfasurat in Praga, Madrid, iar in anul curent Chisinaul gazduieste pentru prima data acest Congres. Familia este cea mai importanta institutie sociala. Crestinii numesc familia mica biserica, deoarece in familie se inseseste binele si rau. Astazi, institutia familiei este supusa distrugerii. Vorbim despre ideologia anti-familiala, aceasta se bazeaza de lipsirea mamei si tatalui in familiei. Organizarea festivalelor a minoritatilor sexuale, trebuie soase in afara legii. Sunt dispus sa sprijin organizatiile parintilor create pentru a-si proteja copiii. Declar oficial ca anul 2019 va fi anul familiei in Republica Moldova. "









Congresul a inceput la ora 10:00 la Palatul Republicii. Presedintele a venit la Congresul Mondial al Familiei alaturi de sotie.

Mitropolitul Vladimir, care trebuia sa fie prezent la eveniment, nu a putut veni astazi, pentru ca se afa intr-o vizita in Federatia Rusa.

Expertii Promo-LEX sunt ingrijorati ca sutele de participanti veniti sa sprijine familia traditionala ar putea instiga la ura fata de comunitatea LGBT. Igor Dodon aduce in Moldova un eveniment international, organizat de o asociatie din Statele Unite considerata conservatoare.

Asadar, expertii Promo-LEX fac apel la respect si toleranta si indeamna participantii si organizatorii sa nu transmita mesaje radicale.

Printre subiectele care vor fi puse in discutie sunt teme ca: economia si familia, problemele care stau in fata “sfinteniei vietii”, cum este anuntat in program, maternitatea sau credinta. Evenimentul organizat sub patronajul presedentiei se va incheia duminica cu o slujba la Catedrala din centrul capitalei.