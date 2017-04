A inceput cursa de cumparaturi...la viteza. Oamenii care nu au chef sa se imbulzeasca printre tarabe, apeleaza la magazinele online, care livreaza produsele la usa clientului - VIDEO

Moldovenii s-au invatat minte si fac cumparaturile de acasa, chiar din varful patului. Acceseaza magazinele online si isi umplu cosul virtual.

“Am recepţionat comanda dvs. Vom fi la dvs între orele 14 şi 16. “

Patricia PODOLEANU, REPORTER PRO TV: “Odată primită lista de cumpărături, angajaţii aduna produsele din depozitul magazinului. Aceştia verifica încă o data termenul de valabilitate si aspectul alemintelor dupa care le pun in pungi. Produsele congelare sunt transportate in sacose speciale care păstrează temperatura pana la destinaţie.”

30 de lei costa livrarea. Daca suma comenzii depaseste 500 de lei, atunci transportul este gratuit.

Iurii GANEV, DIRECTORUL MAGAZINULUI ONLINE: “Comenzile venite din partea clienţilor fideli sunt mici, pentru că ei comandă des, de vreme ce îşi doresc produse proaspete. În cazul comenzilor venite de peste hotare, valoarea acestora se ridică la câteva mii de lei.“

Vitalie Zaiat locuieste in sectorul Ciocana al capitalei. A apelat la aceasta firma , pentru ca preturile ar fi aceleasi ca si in magazinele obisnuite. In schimb, efort nu e deloc.

Vitalie ZAIAT, CUMPARATOR: “De Pasti am luat niste vin, ulei, pentru copii niste suc, iar la copilas ..si la Pasti cozonac.”

Am verificat si noi preturile. Le-am comparat cu cele din Piata Centrala. Diferenta e de pana la 10 lei pentru fiecare produs.

Preţurile comparate ale produselor

Magazin online

10 ouă = 18 lei

1 kg de banane = 32,5 lei

1 kg de carne de porc = 90 lei

1 pască = 54 lei

1 kg de brânză de vacă = 64 lei



Piaţa Centrală

10 ouă = 17 lei

1 kg de banane = 31 lei

1 kg de carne de porc = 80 lei

1 pască = 50 lei

1 kg de brânză de vacă = 50 lei

“Cu 300 de lei si nu am cumparat mai nimic.”

“Cum poti sa traiesti cu 1000 de lei pensia si ce preturi in ziua de azi?”

“Totul s-a scumpit. Haideti sa coboram preturile.“

Chiar si asa, Piata Centrala a fost astazi un imens furnicar. Oamenii abia duceau pungile incarcate cu de toate.

“Incetisor, cu brio, cu chiu cu vai, mergem inainte.”

“Reusim ca suntem femei. Femeile reusesc totul.”

S-a cumparat de toate.

“1 kg de fars, ceapa si doresc sa imi iau si o pasca.”

“- De miel nu aveti? - Le-am vandut toate dimineata. - Cat ati avut? - 30, le-am vandut pe toate.”

“E proaspata, ieri inca fugea.”

“-Vreo 6 kg. - Ce o sa faceti cu atata? - O sa facem ceva, daca nu o sa dam la caine.”

“ Cas de oaie si branza de oaie. - Pretul? - 75.”

Comerciantii au diversificat oferta si au pus la bataie si panetoanele italienesti.

“-Mai bun decat ala moldovenesc? - Sa va spun drep ca-i mai bun.”

“- In Italia ce? - Costa un euro jumate. - Si aici ce? - Aici 100 de lei.”

Invalmaseala din Piata s-a raspandit si pe strazile capitalei, unde s-a circulat bara la bara. In magazine a fost ceva mai liber.

“Socotim ca aici e de o calitate mai superioara si cu mai multa garantie.”

“Plus ne putem parca normal. In piata nici nu e unde.”

Cumparaturile vor continua si maine, iar de Pasti piata va fi inchisa, ca si o parte din magazine, de altfel.