A inceput evacuarea gunoiului din oras. Localnicii de la Bubuieci au renuntat la proteste, fiind convinsi de Pavel Filip - VIDEO

De la 6 dimineata, cei de la autosalubritate au avut munca grea.

”Dati-mi voie ca azi nu avem cand.”

“Noi luam ce e de pe jos si vine alta masina si ia din tomberoane.”

“Ca sanitarii noi sa nu fie epidemie, sa nu fie boli.”

Deseurile au inceput sa fie evacuate in zorii zilei si sunt transportate tot la gunoistea de langa Bubuieci.

“Corect, pentru că era deja imposibil. Locuiesc în apartamentul doi şi şobolanii m-au invadat.“

“Ne fac curatenie sub picioarele noastre. Va multumesc baieti. Va pun cate 100 de grame.”

“Mi se pare ca e o misacre antinationala, nu numai anti-Chirtoaca. S-a facut intentionat, anume in perioada cand arest domiciliar domnul Chirtoaca.”

Astazi, autospecialele stateau in rand la gunoistea de pe strada Uzinelor.

“Nu putem sta linistit.”

“10 tone 500 - 5 reisuri. - Cate curse de dimineata? - Al cincelea.”

“Nu ne permitem să ne relaxăm. Conducerea ne este bună şi nu vrem să o dezamăgim.”

Dupa patru zile de proteste si o discutie avuta aseara la guvern cu premierul, localnicii de la Bubuieci au cedat.

Leonid UMANET, VICEPRIMAR COMUNA BUBUIECI: “Am acceptat din cauza la aceea ca este dezastru in Chisinau si noi nu suntem adeptii la dezastru.”

30 de zile au la dispozitie autoritatile sa gaseasca un alt poligon de depozitare a deseurilor. Tot atata timp cat I-a fost acordat si primariei.

“Eu fac parte din generaţia născută în timpul Uniunii Sovietice şi am încredere că vor găsi o rezolvare. Eu înţeleg că timp de o zi ei nu pot soluţiona această problemă.“



“Acum ne intereseaza sanatatea orasenilor ca e epidemie, pe urma n-o sa ne mai intereseze.”

Guvernul si autoritatile locale le-au promis protestatarilor nu doar inchiderea gunoistii, dar si foi gratuite la tabere pentru copiii din localitate si reabilitarea imaginii comunei prin organizarea de diverse evenimente. Nu toti localnicii s-au aratat incantati de intelegere.

“N-o facut bine. Cum a fost asa si o sa ramana.”

"Ne-au spus să le mai dăm răgaz o lună. Credeţi că se va schimba ceva?”

”Am stat acolo 2 nopti si 2 zile fara niciun tolk nica. Au dar voie acolo iar.”

“Acuma in momentul acesta s-a gandit ca in 4 zile e dezastru in Chisinau. Sa constinetizeze ca acest dezastru trebuia demult rezolvat.”

Astazi, cei de la autosalubritate au evacuat in jur de 7 mii de metri cubi de resturi. Responsabilii spera ca pana duminica lucrurile sa se normalizeze, iar orasul sa fie din nou curat.