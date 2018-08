A inceput forfota in caminele studentesti. Asa cum saptamana viitoatre incep lectiile, viitorii studenti au venit sa-si vada camerele: nu au ramas incantati de conditii - VIDEO

Alexandru OSADCENCO, STUDENT: “Am vrut sa scap de parinti. De ce? Am stat 20 de ani si acum vreau sa stau singur. La camin? Eu ma pregatesc la mai rau ca sa fie mai greut de trecut asta.“

Are emotii cu atat mai mult ca e anul intai.

Alexandru OSADCENCO, STUDENT: “Ma astept la ceva mai rau ca ulterior sa am emotii mai bune.”

Dis de dimineata a venit impreuna cu parintii si acest tanar.

“De la 8 suntem. Pe lista suntem 114.”

Pe unii cozile i-au obosit.

“Atata am stat in rand ca am obosit.”

Dan in schimb s-a numarat printre norocosii care a primit cheile de la odaie.

Dan SPANU, STUDENT: “Va fi o supriza. Cred ca placuta. Sper sa-mi fac noi prieteni. Conditiile favorabile, aproape de universitate. ”

Spune ca va sta cu impeuna cu alti trei baieti, insa isi doreste ca in camin sa fie mai multe...

Dan SPANU, STUDENT: “Fete desigur.”

Administratoarea caminului spune ca astazi abia de a reusit sa bea un pahar cu apa.

Ana PETREA, ADMNISTRATOR CAMIN: “Le dam cheile. Ne spun ca le place nu le place.“

Conditiile in camin sunt diferite. Sunt odai cu mobilier modest, dar si camere cu mobiler nou-nout. Acum de aceste conditii beneficiaza cei mai buni studenti care nu doar au note bune, dar participa activ la activitatile universitatii.

Administratorii caminelor spus insa ca isi propun sa faca reparatii, astfel incat toti studentii sa aiba parte de aceeleasi conditii.

Natalia GHETU, REPORTER PRO TV: “Studentii care au ales sa stea la Camin au si obligatii. Acestea sunt afisate chiar la intrare.”

“Ar fi bine sa fie un pic mai tarziu."

Anul de studii va incepe in acest pe 3 septembrie.