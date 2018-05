A inceput tiparirea buletinelor pentru turul doi al alegerilor din Chisinau. In cursa au ramas Ion Ceban si Andrei Nastase. Reprezentantii CEC spun ca vineri buletinele vor fi repartizate - VIDEO

“Da, asta e plasa, si acum o sa iasa deja matrita, 8 minute.”

Tiparirea incepe prin confectionarea matritei pe doua coale. Pe una sunt printate cele peste 14 semne distinctive, iar pe alta numele candidatilor. La final, cele doua se suprapun si astfel se creeaza buletinul de vot.

In total, pentru scurtinul din Chisinau sunt necesare peste 635 de mii de buletine. Pentru confectionarea acestora vor fi cheltuiti 106 mii de lei.

Alina RUSSU, PRESEDINTE CEC: “Tiparul buletinelor incepe astazi si el dureaza o zi si jumatate, dupa care reprezentantii tipografiei demareaza procedura de impechetare, astfel incat vineri sa fim gata pentru repartizarea buletinelor de vot."

Patricia PODOLEANU, REPORTER PRO TV: “Dacă in primul tur de scrutin buletinele de vot aveau lungimea de 340 de mm, acum foaia s-a redus de aproape 3 ori, ajungând la 124 de mm. Respectiv si preţul a scăzut. Costul unui buletin ajunge la 17 bani.”

Procesul de tiparire este supravegheat de ofiterii Serviciului de Informatii si Securitate.

Dinu SOLOCOVICI, DIRECTOR TIPOGRAFIA CENTRALA: “Semnele de protectie au fost elaborate de SIS. Nu le stim nici noi, nici voi.”

Alina RUSSU, PRESEDINTE CEC: “Fiecare buletin de vot are inscris numarul circumscriptiei si numarul fiecarei sectii de votare, ceea ce inseamna ca buletinele de vot nu pot fi transferate de la o sectie la alta.”

Din cele peste 635 de mii de buletine tiparite, 226 de mii vor fi in limba rusa. Pe trei iunie, orasenii vor alege primarul care se va afla in fruntea capitalei timp de un an.