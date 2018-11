A incercat sa ajute un tanar cu nevoi speciale, dar a fost amenintata ca va ajunge la reanimare. A patit-o o femeie din capitala - VIDEO

Incidentul a avut loc aseara in sectorul Rascani al capitalei. Pavel, un tanar de 26 de ani, cu nevoi speciale, a fost lasat de soferul unui troleibuz sa mai astepte in statie pentru simplu fapt ca era in scaun cu rotile. Incidentul a fost surprins de o femeie.

Pavel s-a pornit in centrul orasului, la bancomat, pentru ca la cel de langa ?? sunt scari si nu e adaptat pentru scaunul cu rotile.

Pavel: ”Am asteptat mai intai un troleibuz vechi sa treaca, dupa care am vrut sa iau sa iau urmatorul troleibuz nou, cam 20-25 d eminute. Se mai intampla uneori sa vina doua vechi la rand si pot sa astept o ora.”

Tanarul spune ca i-a facut soferului din mana asa incat acesta sa-l observe si sa-i coboare rampa. Alexandra, femeia care a incercat sa-i ofere o mana de ajutor, s-a pus in fata usii ca acestea sa nu fie inchise si a chemat taxatorul si soferul. Nimeni insa nu a miscat un pai.

Pavel:”El m-a ignorat, sunt sigur ca m-a vazut. Poate e sofer nou, in mod normal soferii sunt prietenosi.”

Dupa pe i-a cerut socoteala soferului, femeia i-a facut cateva poze, iar acesta a amenintat-o ca o va baga in reanimare pentru ce face.

Dupa ce femeia si-a povestit experienta intr-o postare pe facebook, responsabilii de la Regia Transport Electric au deschis o ancheta interna, iar taxatorul si soferul vor da explicatii.

Pavel spera ca in urma incidentului, cei doi sa fie instruiti cum ar trebui sa se comporte in cazul in care au un pasager cu nevoi speciale. Aseara, dupa intamplare, tanarul s-a resemnat si s-a intors acasa.