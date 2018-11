Un barbat care venea de la Moscova la Chisinau a incercat sa deschida usa avionului in timpul zborului: i-au legat mainile ca sa-l linisteasca. La bord se aflau si cativa deputati socialisti. Ce a urmat - VIDEO

Incidentul s-a produs miercuri, in avionul de pe cursa Moscova - Chisinau, operata de Air Moldova. In timpul zborului, un pasager s-a apropiat de usa avionului si a incercat sa o deschida. Au urmat momente de panica, insa in cateva clipe barbatul a fost imobilizat de un grup de pasageri.

In avion, erau si cativa deputati socialisti, printre care Vasile Bolea, Vladimir Turcan si Grigore Novac.

Contactat de Pro TV, socialistul Grigore Novac ne-a povestit ca imediat cum a observat ce se intampla, impreuna cu alti pasageri, l-au luat pe barbat de langa usa.

Novac sustine ca pasagerul era extrem de nervos si agitat, iar pentru a-l calma i-au legat mainile.

Barbatul a stat legat si a fost supravegheat de cativa pasageri, pana cand aeronava a aterizat pe Aeroportul International Chisinau.

Astazi, dupa trei zile de la incident, intr-o postare pe facebook, Dodon i-a laudat pe socialisti.

Responsabilii de la Politia de Frontiera ne-au spus ca a fost inregistrat un astfel de incident, insa nimeni dintre pasageri nu s-a plans, asa ca, barbatul nu a fost retinut sau sanctionat in vreun fel.

Am incercat sa obtinem o reactie de la compania Air Moldova, insa nimeni nu ne-a raspuns la telefon.