Femeia de 320 de kg din Soldanesti care a fost transportata cu SMURD-ul la spital - gata sa faca orice pentru a slabi: "Aveam multe necazuri si mancam mult" - VIDEO

Svetlana SVETCOVCAIA, PACIENTA “Vreau si eu sa traiesc, sa merg normal… “

Cu un meniu care sa nu depaseasca de 800 de kilocalorii pe zi si multa miscare. Asa a inceput prima zi la Spitalul Republican pentru Svetlana. La cei 49 de ani, femeia cantareste 320 de kilograme. A cerut ajutorul medicilor cand a inceput sa respire greu si a simtit dureri insuportabile in abdomen.

Svetlana SVETCOVCAIA, PACIENTA: “Ma doarea burta. A intepenit. M-am dus la control. “

La spital pacienta a fost transportata cu un echipaj SMURD. Recunoaste ca a ajuns in starea aceasta din cauza unui regim alimentar gresit, dar spune ca a mancat in exces din cauza stresului.

Svetlana SVETCOVCAIA, PACIENTA: “Aveam multe greutati si mancam ...si torturi si slania..nu recomand la nimeni mai mult. “

Femeia, care sufera si de diabet, are de parcurs un drum lung si deloc simplu ca sa slabeasca, spun medicii.

Svetlana SVETCOVCAIA, PACIENTA: “De ce nu se face la noi ca la romani emisiuni despre slabire. Eu am incercat in Ucraina sa particip, dar nu am reusit. “

Medicii mai spun ca pe parcursul a zeci de ani de experienta nu s-au mai intalnit cu asemenea cazuri. O interventie chirurgicala inca nu este posibila. Deocamdata, pacienta va trebui sa scape de kilograme cu fortele proprii.

Aproape jumatate din numarul adultilor din tara noastra sunt supraponderali sau obezi, spun ultimele date. Totodata, asemenea cazuri se intalnesc mai mult printre femei. Totul din cauza modului sedentar de viata, dar si nivelului scazut al consumului de fructe si legume. Anual, in toata lumea, peste 2 milioane de oameni mor din cauza obezitatii.