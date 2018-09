A intrat in mai multe gradinite din capitala si a furat de acolo tot ce a putut lua cu el: televizoare, calculatoare, boxe, dar si alte obiecte. Totul in valoare de 40 de mii de lei. Ce a facut cu ele - VIDEO

Potrivit politiei, tanarul strica geamul si intra in gradinitele de unde stia ca poate lua mai multa tehnica. Astfel a intrat in cel putin 4 gradinite din capitala, dar si din alte localitati ale tarii.

Ajungand in gradinita, individul fura toata tehnica scumpa, precum televizoare, calculatoare si boxe. Ulterior, bunurile erau vandute in pietele din capitala. Oamenii legii spun ca barbatul a furat tehnica in valoare de 40 de mii de lei.

Barbatul si-a recunoscut vina. Pentru cele comise, acesta a fost retinut pentru 30 de zile si este cercetat penal pentru furt care conform legislatiei penale in vigoare se pedepseste cu amenda in marime de la 32 500 lei la 67 500 lei sau cu munca neremunerată in folosul comunitatii de la 180 la 240 de ore, sau cu inchisoare de pana la 4 ani.