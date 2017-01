A intrat peste femeie in casa, a scos cutitul si i-a luat banii, telefonanele mobile si laptopul: Individul a fost retinut - VIDEO

Potrivit politiei, atacul s-a intamplat in dimineata zilei de 23 ianuarie. Individul a intrat in casa unei batrane in varsta de 78 ani.

In jurul orei 04.00, un individ a intrat in casa si a agresat fizic proprietara, amenintand-o cu un cutit.

A imobilizat batrana si a lasat-o fara 3.500 lei, doua telefoane mobile si un laptop.

Oamenii legii au retinut un suspect din raionul Ialoveni, in varsta de 30 ani. El a fost incatusat la Gara Feroviara atunci cand vroia sa paraseasca orasul.



Individul este retinut pe un termen de 72 de ore si este cercetat penal pentru talharie. El risca o pedeapsa cu inchisoare pe un termen de la 8 ani pana la 10 ani.