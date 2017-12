A dat cu masina peste un barbat, intr-o localitate din Ungheni si a fugit de la locul accidentului: victima s-a stins pe loc. Unde si-a ascuns soferul automobilul - FOTO

Potrivit politiei, accidentul s-a produs aseara, in jurul orelor 20:00 in localitatea Pirlita din raionul Ungheni. Un sofer de 32 de ani, aflandu-se la volanul unui Volkswagen a lovit cu masina un barbat de 66 de ani si a fugit de la locul accidentului.

Ulterior, oamenii legii au gasit corpul neinsufletit al barbatului pe marginea drumului, iar in apropiere de locul accidentului, pe aceesi sosea, au descoperit si o masina abandonata intr-un tufis.

In urma mai multor investigatii, autoritatile au descoperit ca masina abandonata este cea care a fost implicata in accident si l-au indentificat si pe sofer. In momentul in care a fost gasit, barbatul era baut si avea hainele umede si murdare, spun autoritatile.

Faptasul a fost retinut pentru 72 de ore, iar pe acest caz a fost pornita o cauza penala. Daca va fi gasit vinovat acesta risca pana la 8 ani de puscarie, cu privarea dreptului de a conduce mijloace de transport pe termen de 5 ani.