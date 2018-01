A lovit o femeie cu masina intr-o localitate din Nisporeni si a fugit de la locul accidentului. Soferul, un barbat de 47 de ani, retinut de politie - FOTO

Potrivit oamenilor legii, totul a avut loc ieri seara, in jurul orei 18:00, in satul Balauresti, raionul Nisporeni. Soferul, in varsta de 47 de ani, fiind la volanul unui VAZ, a lovit femeia in varsta de 62 de ani si a mers mai departe. In urma impactului violent, femeia s-a ales cu o fractura la brat.

La scurt timp, politia a gasit masina in curtea faptasului. Automobilul avea urme care dadeau de inteles ca a fost implicat in accident.

Barbatul si-a recunoscut vina.