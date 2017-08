Se intampla in jurul orei 17:00, in apropierea garii din Ocnita, cand un marfar care venea din Ucraina s-a pomenit cu un vagon in flacari. Doua autospeciale au intervenit pentru a stinge valvataia.

Salvatorii spun ca trenul avea 36 de vagoane, iar vagonul care a luat foc era primul dupa locomotiva si era incarcat cu 83 de metri cubi de lemn, dintre care 4 au ars in urma incendiului. Martorii banuiesc ca totul ar fi pornit de la o scanteie.

Cauzele exacte vor fi stabilite de specialisti.