A luat in grija doua surori minore, insa scopul lui era altul. Pe una din fete a dus-o in Federatia Rusa pentru a o filma in ipostaze indecente

Potrivit Procuraturii, urmarirea penala a fost finalizata, iar dosarul a fost transmis in judecata.

Potrivit actului de invinuire intocmit de procurori, in perioada anilor 2014 –2016, inculpatul a recrutat doua surori minore dintr-o familie social-vulnerabila, pe care le-a adapostit in casa unei rude, sub pretextul de a avea grija de acestea. In realitate insa, inculpatul a abuzat sexual victimele, ademenindu-le cu cadouri.

Acesta a obtinut prin inselaciune acordul parintilor victimelor si a transportat pe una dintre fete in Federatia Rusa, unde a filmat-o in ipostaze pornografice, in timpul discutiei acestora prin reteaua internet.

Inculpatul a fost retinut la domiciliul sau din raionul Anenii Noi de procurori si colaboratorii Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane, la moment aflandu-se in arest preventiv.

Dacava fi gasit vinovat, acesta risca ani grei de inchisoare.