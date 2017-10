A mers in vizita la o ruda, unde a fost batuta cu mopul de gazda. O femeie din Camenca a ajuns la reanimare. Cum s-a intamplat totul

Potrivit unui site al autoritatilor din stanga Nistrului, totul s-a intamplat acum 3 zile in orasul Camenca. In momentul in care femeia se afla in ospetie, intre ea si sotul rudei la care se afla s-a iscat un conflict, acesta, fiind enervat, a lovit-o de mai multe ori cu un mop din lemn. Femeia a fugit la vecina, de unde a chemat medicii. Victima este la reanimare.

Politia de acolo investigheaza cazul.