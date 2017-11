A mers in vizita la un cunoscut si ar fi stat inchisa la el in apartament timp de 2 zile, fiind batuta si violata. Calvarul prin care ar fi trecut o tanara din capitala - VIDEO

Potrivit politiei, tanara, in varsta de 31 de ani, a fost cea care a sunat la politie. Oamenii legii mentioneaza ca victima il cunostea pe banuit de un an si jumatate, iar cu o saptamana in urma a mers la el in vizita, insa, cand a vrut sa plece, acesta nu i-a permis.

Potrivit ei, barbatul a lovit-o si a incuiat-o in apartamentul sau de la Botanica.

Tanara urmeaza sa fie consultata de medici pentru a se stabili daca a fost sau nu supusa unor abuzuri sexuale.

Faptasul a fost retinut pentru 72 de ore si risca de la 3 ani pana la 7 ani de inchisoare. Individul ar fi fost judecat anterior pentru diverse infractiuni.