Tanarul de 24 de ani si-a luat o pusca cu aer comprimat, cu vizor optic si s-a dus in parc. Acolo a tras cateva focuri in tinta, lucru ce i-a speriat pe oamenii care se plimbau in zona. Martorii au chemat politia. Moldoveanul le-a spus oamenilor legii ca pusca este a lui, insa nu a oferit detalii de unde a luat-o. Arma a fost confiscata, iar tanarul a fost dat in judecata pentru posesia ei.