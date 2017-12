A muncit mai bine de 16 ani pentru a-si dezvolta afacerea, iar acum risca sa ramana fara ea. O femeie din Drochia se plange ca a devenit victima unui atac raider, pus la cale de cofondatorul firmei - VIDEO

Aceasta este una dintre cele mai mari livezi de mere din satul Sofia, Drochia. Aurelia Obrejanu spune ca impreuna cu sotul a inceput sa-si dezvolte mica afacere in 2000. 50 la suta ii partine familiei, iar a doua jumatate unui prieten.

Aurelia OBREJANU, PROPRIETARA: “Toti acesti ani am lucrat doar noi. Cofondatorul, Dumbrava Sergiu, venea doar sa vada cum merge lucru. Venea doar sa incaseze banii din vanzari. “

Recent, sotul femeii s-a stins, el fiind diagnosticat cu tumoare, iar Aurelia sustine dupa decesul barbatului a aparut cofondatorul firmei, care ar fi anuntat ca de acum incolo el se va ocupa de intreaga activitate.

Aurelia OBREJANU, PROPRIETARA: “M-a chemat si mi-a zis sa sta intr-o parte, ca el are nevoie de toata roada si toti banii, ca mai apoi sa ne devizam. In acest an, am avut de 3 ori mai multa roada decat in anii precedenti. A facut tot posibilul ca sa ma inlature. A pus un gard de jur imprejur si paza particulara. “

Femeia se plange ca nu mai are acces la depozite si nici la marfa. Mai mult, barbatul ar fi dat afara muncitorii si ar fi angajat altii in loc.

“Am lucrat aici mai mult de 15 ani si la urma ne da afara sa ne spuna nimic, fara niciun motiv. De ce noi stam acasa si alta lume e angajata in locul nostru. Am lucrat noptile si iernile. Am inghetat. Ne-am distrus sanatatea.“

“Ani la rand am lucrat aici si eu si sotul.Noi avem copil de 14 ani. Cine il va intretine, daca ambii am fost concediati. Nu ne-au spus nimic. “

Femeia mai spune ca s-a plans la mai multe institutii, dar deocamdata nu au fos luate masuri. Barbatul a refuzat sa ne ofere comentarii. Potrivit Aureliei Obrejanu, valoarea livezii de 43 de hectare si a frigiderelor pentru marfa, sunt estimate la un milion si 400 de mii de lei.