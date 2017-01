A nins astazi in toata tara. Din cauza nametilor circulatia pe o portiune de drum din sudul tarii a fost inchisa, iar accidentele nu au lipsit - VIDEO

Asa s-a circulat astazi la Hancesti. Si daca unii soferi au ajuns cu masina in sant, altii au circulat serpuit alunecand pe zapada. Din cauza ninsorii si a viscolului traseul Taraclia-Cahul, portiunea dintre localitatile Ciumai si Burlaceni a fost. Pe alte patru sosele tot din sudul tarii a fost interzisa circulatia autocamioanelor.

"Tragem nadejde ca trebuie sa curete, toti se grabesc la drum.”

Totodata, mai multe puncte de trecere a frontierei au fost inchise. Este vorba de Palanca, Tudora, Mirnoe, Ceadir-Lunga si Giurgiulesti. Cel mai greu se circula pe drumurile din raioanele de centru si sud, acolo unde meteorologii au emis avertizare de cod portocaliu. Acest sofer a ramas in pana in timp ce se deplasa spre Chisinau.

"S-a defectat putin masina. -De ce? - A fost o problema oarecare..."

Accidentele usoare au fost la ordinea zilei. Soferii practic au patinat pe patru roti pe drumurile inghetate.





"E alunecos, nu a frânat la timp. "

SOFER: "M-a ferit de alte masini sa nu fac accident si am ajuns in bardiur si gata."

Peste alti cativa kilometri, inca doi conducatori auto si-au avariat masinile.

Stanislav VOZNEAC, INSPECTOR DE PATRULARE, PLUTONUL ORHEI-TELENESTI: "Masina de model Toyota se ridica la deal. Nu s-a ispravit cu conducerea, a iesit pe contrasens si s-a lovit cu audi. In urma accidentului a patimit o persoana si a ajuns la spital. "

Astazi salvatorii au stat de garda. Doua autobuze si doua masini au ramas blocate in apropiere de Vulcanesti.

20 de localitati din raioanele Cahul, Leova, Basarabeasca si Gagauzia au ramas fara energie electrica.





"Tot frumos si-i cald in beci."

"Nu e nimic strasnic, abia o sa se duca gripa."

Ninsorile vor conteni abia maine le miezul noptii. Totodata temperaturile vor continua sa scada. Astazi cel mai frig a fost la Briceni unde s-au inregistrat minus 13 grade.

In noaptea de Craciun meteorologii prognozeaza temperaturi de pana la minus 17 grade in centrul si sudul tarii, iar la nord mercurul in termometre ar putea sa cobori pana la minus 21.