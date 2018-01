A nins mai bine de 20 de ore fara incetare in Chisinau. In curtile de blocuri unde inca utilajele de deszapezire nu au ajuns, stratul de zapada a depasit 10 centimetri - VIDEO

A nins mai bine de 20 de ore fara incetare in Chisinau. In curtile de blocuri unde inca utilajele de deszapezire nu au ajuns, stratul de zapada a depasit 10 centimetri. Drumarii spun ca au presarat o mie de tone de material antiderapant, soferii insa se plang pe drumurile necuratate, iar pietonii au mers cu grija pe trotuarele lunecoase. Mai multe drumuri aflate in panta au fost inchise pentru circulatie.