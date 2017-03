O soferita din capitala si-a parcat masina si a mers sa faca cumparaturi, iar cand a iesit din magazin automobilul sau era lovit. Ce biletel a gasit pe parbriz - FOTO

Potrivit soferitei, aceasta a parcat masina pe strada Grenoble din capitala si a mers sa-si faca cumparaturile la un magazin din apropiere. La intoarcere femeia a avut parte de o surpriza neplacuta, si-a gasit automobilul din parcare, zgariat, pe langa asta a gasit si un biletel pe care scria un numar de contact, dar si numarul masinii care ar fi lovit automobilul.

Femeia sustine ca are asigurare CASCO si a anuntat politia, iar biletelul a fost lasat de cineva care a vazut impactul.

"Buna dimineata la toti. Am un necaz. Astazi, in parcare in timp ce ma aflam in magazin pe strada Grenoble, mi-a fost lovita masina. Ii multumesc celui care a vazut si mi-a lasat numerele de inmatriculare a masinii.", a scris soferita intr-o grupa pe facebook.

Am contactat si noi persoana care ar fi lasat mesajul, insa nimeni nu ne-a raspuns.

*Foto Natalia Platinda-Olmada via Facebook