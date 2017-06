A patra zi in care oamenii legii nu le permit comerciantilor sa-si vanda produsele pe marginea strazii, asa ca furiosi, vanzatorii s-au luat la bataie cu politistii: "Acolo zici ca a fost razboi" - VIDEO

Scenele au fost suprinse de un martor. Nici nu se facuse bine ziua cand spiritele s-au incins pe strada Columna colt cu Bulgara.



“Cu izghlei, cu incartura, cu dubinshi, acolo a fost razboi. Ce-am facut eu ca asta noapte ne-au speriat ca pe niste prizonieri?”

“Ne-au luat la invartit, la izghit. Mergea peste om, peste om, ca pe niste caini.”

“Nu numai a aruncat marfa, dar a incarcat umbrele pentru care noi am dat banii pentru dansele.”

“Noi cand am vazut ca ei au venit inarmati ca niste lasi, ne-am ridicat la deal si am inceput sa golim tarabele improvizate si am inceput a arunca cu lazi, fiindca nu aveam cum.”

Veniti de prin sate, comerciantii spun ca asa isi asigura un venit zilnic. Nici nu vor sa auda de locuri cu plata in Piata Centrala.

"- De ce nu mergeti sa cumparati un loc autorizat in piata? -N-am bani, eu is mama singura cu 3 copii, sotul e mort, eu n-am bani. Eu stau cu mana calica.”

“Capsuni si o caldare de cirese ca sa fac de o paine oameni buni. Eu am staj de 47 de ani si pensie de o mie de lei.”

"Mergem pana in panzele albe pentru ca copii cand vin seara acasa nu ma intreaba cine pune pe masa.”

Grigore Iepuras in varsta de 28 de ani, face zilnic naveta Calarasi-Chisinau. Are fructe si legume in valoare de aproape 10 mii de lei, spune el. De cand politia patruleaza zona, isi tine produsele ascunse intr-un colt.

Grigore IEPURAS, VANZATOR “Ne gaseste asa intr-un loc si ne baga intr-un colt care se vand carne, incaltaminte, fier. Cine sa ma gaseasca acolo cu legume si fructe?”

Veaceslav BALAN, DIRECTOR I.M. “PIATA CENTRALA” “Ei toti in aceleasi conditii activeaza. Nu e nimeni la dos, toti sunt in aceeasi situatie.”

Directorul pietei spune ca, odata cu interventia carabinierilor, numarul solicitarilor pentru un loc in piata a crescut ca prin minune. Spatiu mai este.

Veaceslav BALAN, DIRECTOR I.M. “PIATA CENTRALA” “Pretul pentru un loc este de 12 lei pe zi.”

“E foarte bine ca se fugaresc de pe drum, dar lasa sa dea pensii bune si salarii bune.”

"Ei culeg din pădure cu propriile mâîni. Trebuie să creăm toate condiţiile pentru oamenii de la sate."

De necazul vanzatorilor din strada se bucura comerciantii din piata, care se simteau pana acum nedreptatiti.

“Lasa sa vina si ei aici cu noi in rand sa plateasca, sa faca toate regulile pietei.”

“Sa fie tot sub control. Nu langa veceu sa vanda carne, branza si carnat.”

In urma altercatiilor din aceasta dimineata, 2 carabinieri si un politist au fost raniti si transportati la spital. Acestia ar fi fost loviti cu lazi si alte obiecte, se arata intr-un comunicat al politiei municipale. Oamenii legii insa nu precizeaza daca printre victime sunt si comercianti.

Politistii spun ca vor continua sa patruleze zona si nu vor permite comerciantilor ambulanti sa-si vanda produsele pe marginea strazii.