A pierdut buletinul cu 5 ani in urma, iar acum s-a pomenit cu credite de 20 de mii de lei si chemata in judecata pentru ca nu a achitat datoria. Necazul care s-a abatut asupra unei femei din capitala - VIDEO

O vom numi Cristina pe femeia care a preferat sa isi protejeze identitatea de teama ca persoana care a contracat credite in numele ei sa nu se razbune. Ea spune ca si-a pierdut buletinul in 2013, iar de curand a aflat ca are datorii la doua companii diferite de microfinantare.

Chiar daca documentul ei vechi este declarat nevalid in baza de date a Agentiei Servicii Publice, asta nu a fost o piedica pentru ca respectivul sa ia bani pe imprumut.

Cristina, VICTIMA: “Intuiesc ca ar mai putea sa fie alte credite de la alte companii, intrucat atat de usor se acorda un credit prin internet, transmitand copia buletinului prin viber.”

Femeia spune ca persoana respectiva a contractat creditele in vara acestui an. Abia zilele trecute, victima a aflat despre cele intamplate, cand a primit acasa somatii prin care este obligata sa plateasca ratele.

Cristina, VICTIMA: “Primul credit in valoare de 5 mii de lei, deja plus penalitati de 2800, al doilea credit de la alta companie a fost procurat in credit un telefon in valoare de 13 mii de lei.”

Indignata, aceasta a luat legatura cu cele doua companii de unde au fost luate creditele, pentru ca sa afle ce s-a intamplat.

Cristina, VICTIMA: “Cand am intrebt compania cum este posibil de eliberat creditul, ei mi-au spus ca la ei este posibil online sa contractzi un credit, dupa care eliberarea cash-ului se face prin Posta Moldovei. - Si buletinul se prezinta fata in fata? - Teoretic a fost prezentat la persoana de la Posta Moldovei, care a eliberat creditul. “

Am incercat sa luam legatura cu firma de eliberare a creditelor in cauza, insa nu am primit un raspuns la apel. Cealalta companie de microfinantare, prin intermediul careia a fost cumparat un telefon mobil, ne-a zis insa ca magazinul care a vandul gadgetul isi asuma responsibilitatea de a verifica actele si nu ei.

De asemenea, au refuzat sa ne spuna despre ce magazin este vorba, aceasta fiind o informatie confidentiala. Intre timp, cazul a fost inregistrat la politie, iar oamenii legii spun ca au pornit o cauza penala pentru escrocherie.

Avocatii sustin ca daca lucrurile nu se rezolva, femeia ar putea da in judecata aceste firme de microfinantare care au eliberat imprumuturi. Intr-o alta ordine de idei, economistii atesta o inflorire a acestui sector, in detrimentul bancilor comerciale, tocmai pentru ca cerintele de creditare sunt mai simple.

Eugen GHILETCHI, ECONOMIST “EXPERT-GRUP”: “Sunt clienti care vor sa acceseze creditele mai raapid, fara sa treaca prin procesul standard al bancilor si atunci apeleaza la aceste companii de microfinantare.”

In ultimele 6 luni, portofoliul de credite al organizatiilor de microfinantare a crescut cu peste 500 de milioane de lei, fata de cel al bancilor obisnuite – care este aproape de doua ori mai mic.