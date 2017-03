A pierdut controlul BMW-ului pe care-l conducea si a ajuns intr-un gard. Soferul a decedat, iar doua persoane au fost ranite: Cum s-ar fi intamplat accidentul de la Gratiesti si ce spun martorii - VIDEO

Impactul a avut loc in jurul orei 9 seara in centrul Gratiestiului. Martorii afirma ca soferul de 29 de ani, care avea in masina trei pasageri, ar fi incercat sa depaseasca un microbuz si sa se fereasca de limitatorul de viteza. Cel mai probabil, din cauza carosabilului umed si al vitezei prea mari, manvera nu i-a reusit, asa ca a pierdut controlul volanului si a derapat. BMW-ul a ajuns intr-un gard, iar barbatul de la volan a murit pe loc.





“A vrut sa depaseasca o rutiera si a nimerit peste limitatoare.”

“Posibil din cauza ca traseul era umed si viteza era un pic mare.”

“Era un baiat cuminte. Pacat de baiatul acesta ca a murit.”

Potrivit purtatorului de cuvant al Spitalului de Urgenta, doi pasageri – un barbat si o femeie au fost raniti, insa tot aseara au fost externati. Politia afirma ca toate cele patru paersoane aflate in BMW, inclusiv soferul, ar fi fost bauti.

Natalia STATI, OFITER DE PRESA POLITIA CAPITALEI “Pe cazul dat a fost pornit o cauza penala in baza articolului 244 cod penal, care prevede o sanctiune de la 3 la 7 ani de inchisoare daca se va stabili ca cineva se face vinovat de accidentul dat.”

Daca in urma investigatiilor se va stabili ca vinovat de accident este soferul decedat, atunci cauza penala va fi inchisa.