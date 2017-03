A plecat de acasa acum 10 zile si de atunci nimeni nu mai stie nimic de el! Un copil de 15 ani din Comrat a disparut fara urma - FOTO

Potrivit politiei, baiatul de 15 ani a fost vazut ultima data pe 20 februarie. In jurul orei 16:00 copilul a plecat de acasa intr-o directie necnoscuta, iar de atunci nimeni nu mai poate da de el.

Baiatul are in jur 1,7 cm inaltime, par negru si ochii de culoare inchisa. In momentul disparitiei acesta era imbracat in blugi, pantofi bej, chipiu negru cu alb si un o geaca de culoarea neagra.

Cei care cunosc informatii despre locul in care s-ar putea afla minorul sunt rugati sa anunte politia la urmatoarele numere de telefon: 902; 0(298) 2-57-95; 0789 88 260; 0603 02 210; 0789 88 038; 0789 88 102.

Sursa poza: comrat.md