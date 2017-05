A plecat de acasa si nu s-a mai intors. Parintii il cauta cu disperare de cateva zile bune - FOTO

Potrivit Politiei, oamenii legii au fost alertati de parintii lui, spunand ca in ziua de 30 aprilie curent, a plecat de acasa si nu s-a mai intors.

Braguta Sergiu este domiciliat in capitala si pana in prezent nu este de gasit. Potrivit parintilor, in ziua disparitiei le-ar fi spus ca iese la o plimbare, iar vreun eventual conflict n-ar fi fost iscat anterior.

In acest context au fost demarate actiuni speciale de investigatii, privind stabilirea locului aflarii lui.

Totodată sunt rugaţi cetăţenii, care ar deţine informaţii utile de localizare a tânărului, să ne informeze la numerele de contact: 0 683 07 754 / 0 691 50 993.