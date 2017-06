A plouat cu bani la spitalul republican din capitala: un medic prins cu mita, ar fi aruncat pe geam mai multe bancnote cand s-a trezit cu ofiterii CNA la el in birou - VIDEO

Potrivit celor de la CNA, chirurgul ar fi luat ieri de la fiica unei paciente 5 mii 4 sute de lei ca sa-i faca bine operatia mamei sale. Cand ofiterii anticoruptie au dat buzna in biroul medicului, acesta ar fi aruncat banii de la etajul 11 al spitalului.

Bancnotele s-au imprastiat in curte, iar ofiterii CNA spun ca au reusit sa gaseasca doar o parte din bani, in jur de 3 mii de lei. Angajatii spitalului cu care am vorbit astazi, spun ca nu au fost martori la incident. Pe langa mita care i-ar fi oferit-o medicului, femeia spune ca a platit pentru interventie si o taxa de 3600 de lei, desi mama ei avea polita medicala.

Reprezentantii spitalului republican nu au fost de gasit pentru comentarii. Pacientii recunosc ca dau mita medicilor pentru a beneficia de un tratament mai bun.

Ministrul Sanatatii a reactionat pe facebook, precizand ca medicul nu este angajat de baza al Spitalului Republican. El are statut de colaborator al Universitatii de Stat de Medicina, care a anuntat ca nu ofera comentarii despre acest caz.

Nu am reusit sa dam de avocatul medicului pentru a afla care este pozitia acestuia referitor la incident. Chirurgul a fost retinut pentru 72 de ore pentru corupere pasiva.